Беларусь и Словакия планируют активизировать двухстороннее научно-техническое и инновационное взаимодействие и выполнить четыре совместных проекта в области нано- и биотехнологий. Такая договоренность достигнута во время встречи заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергея Щербакова с государственным секретарем Министерства образования, науки, исследований и спорта Словакии Ольгой Нахтманновой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области агропромышленного комплекса, медицины и медицинских технологий, фармации, новых материалов.

«Развивающиеся с каждым годом контакты ученых и специалистов Беларуси и Словакии являются главными факторами, которые будут способствовать развитию научно-технического и инновационного сотрудничества между обеими странами», – отметил Сергей Щербаков.

Научно-техническое сотрудничество Беларуси и Словакии осуществляется в соответствии с соглашением от 27 апреля 2017 г. Первое заседание белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий состоялось в Минске 25 сентября 2018 г.