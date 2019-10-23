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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОЛЕГ КРАВЧЕНКО ПРОВЕЛ В СТРАСБУРГЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ ПО АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ С СОВЕТОМ ЕВРОПЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
09:10 24.10.2019

Министр иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в ходе визита 22-23 октября в Страсбург (Франция) провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 22 октября О. Кравченко принял участие в заседании Группы докладчиков по демократии Комитета министров Совета Европы, в ходе которого изложил оценки белорусской стороны Плана действий Совета Европы для Беларуси на 2019-2021 годы. Состоялась дискуссия о приоритетных направлениях диалога с Советом Европы.

В этот же день прошла встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Обсуждены актуальное состояние и возможные направления активизации сотрудничества нашей страны с Советом Европы в различных сферах. Подчеркнута важность дальнейшего присоединения Беларуси к правовым инструментам международной организации.

На переговорах О. Кравченко с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы Войцехом Савицким стороны рассмотрели досье отношений Беларуси с Советом Европы в парламентском измерении.

23 октября О. Кравченко встретился с главой делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Робертом Бедронем, в ходе которой стороны обсудили состояние и пути развития отношений Беларуси с ЕС в контексте деятельности делегации Европарламента.
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