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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДПИСАН ДОГОВОР МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И МОЛДОВОЙ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
17:26 23.10.2019

Беларусь и Молдова 23 октября подписали договор о социальном обеспечении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, договор распространяется на граждан, проживающих и работающих (работавших) на территории Беларуси и Молдовы. Он направлен на урегулирование вопросов формирования и реализации гражданами пенсионных прав за периоды работы на территории Беларуси и Молдовы и распределения обязательств государств по пенсионированию граждан за указанные периоды работы.

Предметом правового регулирования договора являются отношения по: уплате взносов; назначению и выплате пенсий и страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.

Согласно договору, уплата страховых взносов будет производиться, по общим правилам, в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу, независимо от места проживания.

Пенсионное обеспечение предусматривается с учетом принципа пропорциональности: Беларусь и Молдова будут назначать и выплачивать пенсию за периоды стажа работы, приобретенные на их территории после 31 декабря 1991 г. За периоды стажа работы по 31 декабря 1991 года на территории бывшего СССР, в том числе Белорусской ССР и Молдавской ССР, пенсию будет назначать и выплачивать государство, на территории которого гражданин постоянно проживает в момент обращения за пенсией.

Пенсия будет выплачиваться на территорию государства проживания пенсионера в валюте этого государства.

Договор вступит в силу после выполнения государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

В Беларуси такой внутригосударственной процедурой является принятие закона о ратификации договора.

Международные договоры, закрепляющие пропорциональный принцип при пенсионировании, заключены Беларусью с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном, Чехией (вступил в силу 1 октября 2019 г.), Эстонией (вступит в силу 1 марта 2020 г.), Польшей (ведется ратификация договора).
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