Объем годовых инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси в 2019 году может превысить рекордные 360 млн евро, достигнутые в 2018 году. Такая информация прозвучала на встрече белорусской делегации с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти в рамках участия в ежегодных заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в ходе встречи стороны обсудили текущий уровень сотрудничества, прогресс реализации финансируемых ЕБРР инвестиционных проектов в государственном секторе в сфере ЖКХ и транспорта, рассмотрели вопросы подготовки новых инвестиционных проектов в области инфраструктуры.

На данный момент совместно с ЕБРР планируется реализация крупного инфраструктурного проекта по реконструкции автомобильной дороги М-3 Минск – Витебск км 8,6 – км 56,0, а также ряда мостов республиканского значения. Общая сумма инвестиций Банка в рамках планируемого к заключению в этом году кредитного соглашения составит около 259 млн евро. Реализация проекта позволит улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики искусственных сооружений и автомобильной дороги М-3, что окажет непосредственное влияние на улучшение пропускной способности и повышение безопасности транспортного движения.

Кроме того, с ЕБРР прорабатывается привлечение кредита и грантовых средств на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 7 городов Беларуси: Клецка, Любани, Фаниполя, Шклова, Жлобина, Березы, Баранович. Общая сумма финансирования ЕБРР в рамках планируемого к заключению в этом году кредитного соглашения составит 26,8 млн евро.

Продолжается проработка пилотного проекта в Минске по тепловой реабилитации жилищного сектора, ориентировочная сумма инвестиций может составить около 15 млн евро.

Особое внимание министр экономики Дмитрий Крутой обратил на важность оперативной подготовки инвестиционного проекта по строительству энергетической инфраструктуры на участке свободной экономической зоны «Минск» в Фаниполе и подписание соответствующего кредитного соглашения в текущем году. По оценкам, объем инвестиций составит около 15 млн евро.

Отдельно стороны остановились на вопросе начала подготовки новой Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2020-2023 годы. В контексте обсуждения данного вопроса С. Чакрабарти сделал особый акцент на необходимости демонстрации прогресса в таких направлениях, как предприватизационная поддержка ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк Дабрабыт», а также ряда предприятий реального сектора, в частности ОАО «Криница» и ОАО «Красносельскстройматериалы».