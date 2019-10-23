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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 36%
16:25 23.10.2019

В январе-августе 2019 г. товарооборот организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия со Свердловской областью России сложился в сумме 12,69 млн долларов США (136,4% к уровню января-августа 2018 г.). Такие данные прозвучали на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области России Дмитрием Дегтяревым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, при этом экспорт составил 11,95 млн долларов, импорт – 739,4 тыс. долларов.

С уральским регионом активно сотрудничают ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Поставский молочный завод», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Бабушкина крынка» и др. Белорусские предприятия поставляют в Свердловскую область замороженную говядину, пахту, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог, экстракт солодовый, консервированные овощи и др. В свою очередь из Свердловской области импортируются племенная птица и оборудование для сельского хозяйства.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества по увеличению объемов и расширению ассортимента взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки Беларуси и Свердловской области, обмен опытом в развитии агропромышленного производства, аграрной науки и образования.

За время визита в нашу страну российская делегация посетила ряд белорусских предприятий, на которых свердловским специалистам были показаны широкий спектр выпускаемой в стране сельскохозяйственной техники и оборудования, продемонстрированы технологии производства и переработки молочной и другой сельскохозяйственной продукции.
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