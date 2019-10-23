ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ И ВОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
15:42 23.10.2019

Вопросы железнодорожной и водной перевозки грузов и наличие конкурентноспособных условий для них, а также развитие логистической системы обсуждались на встрече заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрея Иванова с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием и заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакием Сагирашвили. Встреча состоялась 22 октября в рамках III «Тбилисского форума Шелкового пути».

А. Иванов отметил, что сегодня для доставки белорусских грузов в железнодорожном сообщении важную роль играет маршрут Беларусь-Украина-Грузия. Перспективность транспортного коридора доказана приближённым к оптимальному соотношением стоимости и времени.

«Для развития взаимной торговли между Республикой Беларусь и Грузией маршрут перевозок товаров через Украину является самым коротким, и в случае снижение стоимости перевозки по морскому участку Украина-Грузия имеет большой потенциал» – добавил замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, также представители заявили о продолжении работы по созданию конкурентных условий перевозок в рамках существующей железнодорожной системы. Сейчас этому способствует использование поезда комбинированного транспорта «Викинг» и портовой инфраструктуры Черноморского бассейна.

«Грузы в контейнерах могут доставляться «Викингом» в порт Черноморск и далее морским транспортом в порты Грузии. К сожалению, перевозка контейнеров в составе «Викинга» через порты Одесской области назначением в Грузию в настоящее время не осуществляется. Основная причина – стоимость морского фрахта», – отметил А. Иванов.

В ходе обсуждения В. Криклий отметил активизацию развития водных путей с Украиной, тем самым подтвердив перспективность включения этого вида доставки груза в логистический маршрут Беларусь-Украина-Грузия. В частности, вопрос затрагивал возможность использования речного коридора Е-40. Эта инициатива отвечает необходимости поиска новых логистических решений в транспортной коммуникации трех стран.

В свою очередь замминистра экономики и устойчивого развития Грузии проинформировал о подготовке ТЕО развития железнодорожно-паромных и фидерных перевозок между портами Грузии, Болгарии, Румынии и Украины. А министр инфраструктуры Украины подчеркнул, что успешная реализация транзитного потенциала возможна при эффективной интегрированной транспортной сети и совместной разработке инфраструктурных проектов. В их числе - образование трехсторонней рабочей группы для обсуждения тарифов, объемов и видов грузов, оптимизация времени транспортировки грузов и т.д.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2019
валюта курс
EUR 2.2689
USD 2.0400
RUB 3.1985
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2689 -0.0013
USD 2.0400 +0.0027
RUB 3.1985 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2700
USD 2.0400 2.0430
RUB 3.1910 3.1990
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1130
EUR/RUB 70.9000 71.2000
USD/RUB 63.9000 64.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте