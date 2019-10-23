Вопросы железнодорожной и водной перевозки грузов и наличие конкурентноспособных условий для них, а также развитие логистической системы обсуждались на встрече заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрея Иванова с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием и заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакием Сагирашвили. Встреча состоялась 22 октября в рамках III «Тбилисского форума Шелкового пути».

А. Иванов отметил, что сегодня для доставки белорусских грузов в железнодорожном сообщении важную роль играет маршрут Беларусь-Украина-Грузия. Перспективность транспортного коридора доказана приближённым к оптимальному соотношением стоимости и времени.

«Для развития взаимной торговли между Республикой Беларусь и Грузией маршрут перевозок товаров через Украину является самым коротким, и в случае снижение стоимости перевозки по морскому участку Украина-Грузия имеет большой потенциал» – добавил замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, также представители заявили о продолжении работы по созданию конкурентных условий перевозок в рамках существующей железнодорожной системы. Сейчас этому способствует использование поезда комбинированного транспорта «Викинг» и портовой инфраструктуры Черноморского бассейна.

«Грузы в контейнерах могут доставляться «Викингом» в порт Черноморск и далее морским транспортом в порты Грузии. К сожалению, перевозка контейнеров в составе «Викинга» через порты Одесской области назначением в Грузию в настоящее время не осуществляется. Основная причина – стоимость морского фрахта», – отметил А. Иванов.

В ходе обсуждения В. Криклий отметил активизацию развития водных путей с Украиной, тем самым подтвердив перспективность включения этого вида доставки груза в логистический маршрут Беларусь-Украина-Грузия. В частности, вопрос затрагивал возможность использования речного коридора Е-40. Эта инициатива отвечает необходимости поиска новых логистических решений в транспортной коммуникации трех стран.

В свою очередь замминистра экономики и устойчивого развития Грузии проинформировал о подготовке ТЕО развития железнодорожно-паромных и фидерных перевозок между портами Грузии, Болгарии, Румынии и Украины. А министр инфраструктуры Украины подчеркнул, что успешная реализация транзитного потенциала возможна при эффективной интегрированной транспортной сети и совместной разработке инфраструктурных проектов. В их числе - образование трехсторонней рабочей группы для обсуждения тарифов, объемов и видов грузов, оптимизация времени транспортировки грузов и т.д.