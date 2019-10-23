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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНУЮ ОТМЕНУ САНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ США В ТОРГОВЛЕ С БЕЛАРУСЬЮ
15:21 23.10.2019
Министерство иностранных дел рассчитывает на полную отмену санкций и ограничений США в торговле с Беларусью. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя решение властей США о продлении на полтора года приостановку санкций в отношении организаций концерна «Белнефтехим».
По его словам, Беларусь всегда и на всех уровнях заявляла о том, что во внешней политике санкции неприемлемы и контрпродуктивны.
«Эту позицию мы прямо доводим до наших американских коллег в ходе регулярных контактов. Полного понимания по этому вопросу между нами пока не достигнуто. Но вместе с тем санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий приостановлены на полтора года, а не на год, как это было в прошлый раз. Это говорит об определенном прогрессе. Рассчитываем, что данное решение станет очередным шагом на пути полной отмены санкционных и иных ограничений в торговле с Республикой Беларусь», – сказал А. Глаз.
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