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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОБЪЕКТ ТОРГОВЛИ БЕЛОРУССКИМИ ТОВАРАМИ ОТКРЫЛСЯ В КАЗАХСТАНСКОЙ СЭЗ «МЦПС «ХОРГОС»
14:35 23.10.2019
В рамках визита в Казахстан первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин 23 октября принял участие в открытии объекта торговли белорусскими товарами на территории СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, он также посетил автомобильный пункт пропуска «Нур Жолы» и еще одну свободную экономическую зону «Хоргос-Восточные ворота».
Кроме того, состоялись переговоры Александра Турчина с акимом Алматинской области Амандыком Баталовым, в рамках которых обсуждены перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, поставок машиностроительной продукции, продовольственных товаров.
24 октября Александр Турчин примет участие в работе белорусско-казахстанского бизнес форума и торжественной церемонии открытия нового комплекса зданий посольства Беларуси в Казахстане.
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