В рамках визита в Казахстан первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин 23 октября принял участие в открытии объекта торговли белорусскими товарами на территории СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, он также посетил автомобильный пункт пропуска «Нур Жолы» и еще одну свободную экономическую зону «Хоргос-Восточные ворота».

Кроме того, состоялись переговоры Александра Турчина с акимом Алматинской области Амандыком Баталовым, в рамках которых обсуждены перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, поставок машиностроительной продукции, продовольственных товаров.

24 октября Александр Турчин примет участие в работе белорусско-казахстанского бизнес форума и торжественной церемонии открытия нового комплекса зданий посольства Беларуси в Казахстане.