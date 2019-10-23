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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БЕЛАРУСИ И ЧЕХИИ В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОДПИСАН В ПРАГЕ
13:59 23.10.2019
Заместитель министра юстиции Беларуси Андрей Авдеев и президент Ассоциации судебных приставов Чехии Владимир Плашил подписали 18 октября в Праге меморандум о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, с подписанием меморандума созданв основы для сотрудничества между Министерством юстиции Республики Беларусь и Национальной Палатой судебных исполнителей Чешской Республики путем предоставления экспертных знаний для совершенствования законодательства и организации работы органов принудительного исполнения, обмена информацией, аналитическими и справочными материалами, нормативными правовыми актами, а также организации мероприятий по вопросам, затрагивающим общие интересы.
Представители Министерства юстиции также приняли участие в круглом столе, на котором были обсуждены вопросы исполнения иностранных решений судов и других уполномоченных органов, выданных в государствах, не являющихся членами Европейского сообщества, состоялся обмен мнениями, информацией по вопросам практики принудительного исполнения в различных странах.
Участники мероприятий отметили высокую эффективность проведения таких встреч и выразили нацеленность на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество в целях совершенствования деятельности органов принудительного исполнения Беларуси и Чехии.
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