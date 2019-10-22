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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ ГОССТАНДАРТА УЧАСТВУЕТ В 54-М ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ МОЗМ
11:38 23.10.2019

Делегация Госстандарта во главе с заместителем председателя комитета Дмитрием Барташевичем принимает участие в 54-м заседании Международного комитета законодательной метрологии (МКЗМ) Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ), которое проходит с 21 по 25 октября в Братиславе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в программе заседания предусмотрено рассмотрение целого ряда вопросов, касающихся деятельности, стратегии развития и принятия новых документов МОЗМ. Состоится круглый стол Региональных метрологических организаций законодательной метрологии. Будут обсуждены вопросы функционирования системы сертификации МОЗМ (международная система признания сертификатов утверждения типа на средства измерений), способствующей снятию барьеров в торговле и насыщению рынка современными средствами измерений.

МОЗМ основана в 1955 г. Ее главными задачами являются установление взаимного доверия к результатам измерений сырья и промышленной продукции, проводимых в каждой из стран-участниц; определение общих принципов законодательной метрологии; защита общества в области здравоохранения, безопасности, охраны окружающей среды от негативных последствий неточных измерений; обеспечение правил честной торговли.

Беларусь присоединилась к Конвенции МОЗМ в 1994 г. и является полноправным членом этой международной организации. Это позволяет получать значительный объем информации о результатах работ крупнейших зарубежных метрологических центров, а также создавать фонд международных нормативных документов, устанавливающих технические и метрологические требования к средствам измерений, их испытаниям и метрологической поверке.

Гармонизация национальных метрологических правил реализуется путем их разработки с учетом или на основе международных моделей-правил – международных рекомендаций МОЗМ.

Госстандарт принимает участие в работе технических комитетов ТК 1 «Терминология», ТК 3 «Метрологический контроль», ТК 5 «Общие требования к средствам измерений», ТК 6 «Фасованные товары», ТК 18 «Медицинские средства измерений», ТК 17/ПК 7 «Валидация программного обеспечения», обеспечивает перевод документов МОЗМ и подготовку на их основе национальных стандартов, а также участвует в заседаниях структурных и рабочих органов.

Международный комитет законодательной метрологии (МКЗМ) – функциональный орган принятия решений в МОЗМ.
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