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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНТРОЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ И ТУРЦИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:13 23.10.2019

Делегация Комитета государственного контроля во главе с первым заместителем руководителя контрольного ведомства Василием Герасимовым принимает участие в 8-й Генеральной Ассамблее организации высших органов финансового контроля стран экономического сотрудничества (ЭКОСАИ) и 8-м Симпозиуме ЭКОСАИ, которые проходят в Стамбуле (Турция).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на Генассамблее рассмотрены результаты деятельности ЭКОСАИ и обсуждены дальнейшие планы этой международной экономической организации.

Стамбульский симпозиум посвящен теме «Эффективный аудит и эффективность результатов аудита». Особый акцент сделан на вопросах эффективного аудита механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках форума состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Беларуси Василия Герасимова с президентом Счетной палаты Турции Сейитом Ахметом Башем. На встрече достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между высшими контрольными органами Беларуси и Турции.

Соглашение предлагается подписать в Минске в рамках 13-го заседания рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям (КНП). Счетная палата Турции получила приглашение принять участие в этом мероприятии в качестве наблюдателя. Форум, организатором которого выступает Комитет госконтроля, состоится в Минске весной 2020 года.

Сотрудничество Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты Турции осуществляется на многосторонней основе в рамках Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ).

Организация высших органов финансового контроля стран экономического сотрудничества (ЭКОСАИ/ECOSAI) является региональным форумом высших органов финансового контроля регионов Южной и Центральной Азии. ЭКОСАИ основана в 1994 году. Членами организации являются высшие органы финансового контроля Афганистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Северного Кипра, Туркменистана, Турции, Узбекистана.
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