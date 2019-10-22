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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ В ГЕРМАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
09:07 23.10.2019
В рамках визита министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Федеративную Республику Германия 21 октября глава белорусского внешнеполитического ведомства выступил с докладом в Германском обществе внешней политики, являющимся одним из наиболее авторитетных аналитических центров ФРГ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в мероприятии приняли участие более ста представителей германских политических, дипломатических, экспертных и академических кругов.
В своем докладе В.Макей представил приоритеты внешней политики Республики Беларусь, а также привлек внимание аудитории к ряду знаковых международных инициатив руководства нашей страны, в частности, о запуске широкого международного диалога по вопросам безопасности, о принятии декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, а также о формировании «пояса цифрового добрососедства».
22 октября министр иностранных дел Беларуси провел встречи в Ведомстве Федерального канцлера и Бундестаге ФРГ, а также дал интервью одному из ведущих германских изданий – газете «Зюддойче Цайтунг».
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