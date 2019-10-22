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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ЭКСПОРТУ СОФТА - РУМАС
17:35 22.10.2019
Беларусь по экспорту софта на душу населения стала одним из лидеров стран Восточной Европы и СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая сегодня в Москве в инновационном центре «Сколково» на международном форуме «Открытые инновации».
Он напомнил, что белорусский Парк высоких технологий получил мощный импульс к развитию буквально два года назад, когда в 2017 году был подписан декрет о цифровой экономике.
«Мы решили создать благоприятный режим для творчества и инноваций, ликвидировать в нашем парке любой бюрократизм, – сказал премьер-министр. – Резидентам парка позволено вести бизнес и заключать сделки в Беларуси так, как они привыкли это делать в лучших юрисдикциях мира. Его резидентам дали налоговое льготы и оградили парк от вмешательства контрольных и надзорных органов».
Результаты действия этого декрета не заставили себя долго ждать.
«И экспорт, и общая выручка парка растут на 30-40% в год, – сообщил Сергей Румас. – В этом году экспорт ожидается в размере $2 млрд, что является немаленькой суммой для такой небольшой страны, как Беларусь. По экспорту софта на душу населения Беларусь стала одним из лидеров Восточной Европы и СНГ».
В разы увеличились и доходы бюджета страны от деятельности Парка высоких технологий. По словам Сергея Румаса, даже несмотря на действующие льготные налоговые ставки, средний белорусский айтишник платит в бюджет в три раза больше, чем средний занятый в экономике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, перед началом международного форума для гостей была проведена экскурсия по инновационному центру "Сколково".
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