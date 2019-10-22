Свердловская область заинтересована в изучении белорусского опыта ведения лесного и охотничьего хозяйства. Об этом сегодня в ходе встречи с руководством Министерства лесного хозяйства Беларуси заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

По его словам, Беларусь и Свердловская область имеют схожие территориальные характеристики, вместе с тем, по отдельным показателям, например, по численности животных, Беларусь идет впереди.

«Нам интересен ваш опыт. И у нас есть хорошая наработанная практика: обмениваться информацией с теми областями и странами, которые нам интересны. Мы могли бы раз в год информировать друг друга об основных итогах развития. А соответствующее соглашение подписать во время ответного визита руководства Министерства лесного хозяйства в Свердловскую область», - предложил Александр Кузнецов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, белорусская сторона это предложение поддержала.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко подчеркнул, что с российскими регионами у белорусских лесоводов традиционно складываются тесные взаимоотношения.

«Практически каждый месяц в Республиканский центр повышения квалификации работников лесного хозяйства приезжают на обучение специалисты из России. Они знакомятся с ведением лесного хозяйства, посещают различные лесохозяйственные учреждения. Я стараюсь лично встречаться с каждой группой специалистов, отвечать на все вопросы», - рассказал Валентин Шатравко.

Делегация Свердловской области Российской Федерации 21-22 октября находится с официальным визитом в нашей стране. Одним из направлений, вызвавших интерес у представителей региона, стало лесное хозяйство. В ходе встречи с руководством Минлесхоза обсуждены вопросы формирования охотничьей политики, проведения лесоустройства, заготовки и переработки древесины.