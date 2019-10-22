Беларусь и Европейский инвестиционный банк планируют до конца года подписать кредитное соглашение на сумму 90 млн евро для финансирования проекта «Расширение устойчивого энергопользования». Такая договоренность достигнута во время встречи министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕИБ Вазилом Худаком на заседании советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне (США).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, проект предполагает расширение использования для теплоснабжения возобновляемых местных видов топлива вместо импортируемого природного газа, замены неэффективных газовых котлов на котлы на древесной биомассе в шести областях Республики Беларусь, а также тепловой модернизации многоквартирных жилых зданий, имеющих высокие показатели удельного теплопотребления вследствие плохой теплоизоляции, в Гродненской и Могилевской областях.

В текущем году Беларусь и ЕИБ уже подписали 2 соглашения на сумму 110 млн евро для финансирования реконструкции и модернизации автомобильной дороги М-7/Е 28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики (Каменный Лог) и на сумму 66 млн. евро для финансирования модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, строительство региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержку процесса реформ в сфере ЖКХ.

С момента подписания в 2017 году рамочного соглашения между Беларусью и ЕИБ инвестиционный портфель банка уже составляет 335 млн евро.

В развитие ранее достигнутых договоренностей по расширению финансовой поддержки ЕИБ малого и среднего бизнеса через белорусские банки-партнеры стороны обсудили возможность выделения в текущем году новых кредитных линий ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» на сумму около 105 млн евро. Отмечено, что в рамках проводимой работы по формированию динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства особое внимание правительство уделяет вопросам расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.

Таким образом, инвестиционный портфель банка уже к концу текущего года может составить более полумиллиарда евро.

На перспективу стороны также обсудили возможность финансирования банком проектов в области электрозарядной инфраструктуры, модернизации системы здравоохранения, повышения транзитного потенциала.

Отдельно была обсуждена возможность организации первого визита президента ЕИБ в Беларусь в 2020 году.