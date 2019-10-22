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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНОБЛИСПОЛКОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТЯХ
16:20 22.10.2019

Минский областной исполнительный комитет и правительство Брянской области (Россия) подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях. Подписание документа состоялось в ходе работы VIII Славянского международного экономического форума, который прошел 18 октября в Брянске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках мероприятия состоялась встреча белорусской делегации с губернатором региона Александром Богомазом. Стороны отметили положительную динамику в торгово-экономическом сотрудничестве между Беларусью и Брянской областью. Губернатор подчеркнул, что регион связывают с Беларусью не только теплые многолетние отношения, но и стратегическое партнерство по многим значимым направлениям. 48% товарооборота Брянской области приходится именно на Беларусь.

Форум прошел на тему «Сбережение и приумножение человеческого потенциала». В обсуждении темы Форума приняли участие заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич и заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев, которые поделились белорусским опытом. Руководитель белорусской делегации, председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло рассказал, что 2018, 2019 и 2020 годы объявлены в Беларуси Годом малой родины и пояснил их значение, а также рассказал об опыте Беларуси по развитию агроэкотуризма.

В работе форума приняли участие более 1 800 участников, в том числе официальные делегации из Беларуси, Сербии, Молдовы, Испании, Кореи, Китая, Приднестровья, АТО Гагаузия, регионов России.
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