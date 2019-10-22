Александр Лукашенко проведет 23 октября в Минске переговоры с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться в стране с официальным визитом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, на которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий.

Запланировано подписание ряда международных документов, позволяющих расширить взаимодействие Беларуси и Кубы в различных отраслях.

Ожидается, что по итогам переговоров Александр Лукашенко и Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подпишут совместное заявление.