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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ КУБЫ
15:08 22.10.2019

Александр Лукашенко проведет 23 октября в Минске переговоры с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться в стране с официальным визитом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, на которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий.

Запланировано подписание ряда международных документов, позволяющих расширить взаимодействие Беларуси и Кубы в различных отраслях.

Ожидается, что по итогам переговоров Александр Лукашенко и Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подпишут совместное заявление.
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