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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРОДВИГАЮТ ПРОЕКТ ПО СБОРКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕЛАЗА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14:47 22.10.2019
Беларусь рассчитывает на активизацию проекта по сборке двигателей для самосвалов БелАЗ, которую планируется организовать совместно с компанией «Синара — Транспортные машины» в Свердловской области. Об этом 21 октября сообщил спикер Совета Республики, глава наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» Михаил Мясникович на встрече с председателем законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной.
Михаил Мясникович отметил, что речь идет о двигателе мощностью 2,3-2,5 тыс. лошадиных сил. Первичные документы уже подписаны, и в Беларуси рассчитывают на активизацию проекта, который, по словам председателя Совета Республики, мог бы стать долгосрочной надежной программой.
Спикер высказался за укрепление промышленной кооперации со Свердловской областью, предложив сконцентрироваться на двух-трех инвестпроектах в сфере машиностроения.
Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, во время встречи также обсуждалось развитие научно-технического сотрудничества. Стороны сошлись во мнении, что участие в реализации совместных проектов будет особенно важно для молодежи.
«Мы сегодня крайне заинтересованы в развитии производства наукоемкой, инновационной продукции», - отметила Людмила Бабушкина.
Перспективными разработками занимается Уральское отделение РАН. Вузы российского региона заинтересованы в укреплении контактов с белорусскими коллегами, готовы активизировать обмен студентами.
Людмила Бабушкина выразила уверенность в том, что нынешний визит в Беларусь делегации Свердловской области придаст новый импульс торгово-экономическим отношениям и гуманитарным контактам.
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