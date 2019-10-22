Беларусь рассчитывает на активизацию проекта по сборке двигателей для самосвалов БелАЗ, которую планируется организовать совместно с компанией «Синара — Транспортные машины» в Свердловской области. Об этом 21 октября сообщил спикер Совета Республики, глава наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» Михаил Мясникович на встрече с председателем законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной.

Михаил Мясникович отметил, что речь идет о двигателе мощностью 2,3-2,5 тыс. лошадиных сил. Первичные документы уже подписаны, и в Беларуси рассчитывают на активизацию проекта, который, по словам председателя Совета Республики, мог бы стать долгосрочной надежной программой.

Спикер высказался за укрепление промышленной кооперации со Свердловской областью, предложив сконцентрироваться на двух-трех инвестпроектах в сфере машиностроения.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, во время встречи также обсуждалось развитие научно-технического сотрудничества. Стороны сошлись во мнении, что участие в реализации совместных проектов будет особенно важно для молодежи.

«Мы сегодня крайне заинтересованы в развитии производства наукоемкой, инновационной продукции», - отметила Людмила Бабушкина.

Перспективными разработками занимается Уральское отделение РАН. Вузы российского региона заинтересованы в укреплении контактов с белорусскими коллегами, готовы активизировать обмен студентами.

Людмила Бабушкина выразила уверенность в том, что нынешний визит в Беларусь делегации Свердловской области придаст новый импульс торгово-экономическим отношениям и гуманитарным контактам.