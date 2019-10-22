Представители Национального кадастрового агентства Госкомимущества принимают участие в конференции Inspire Helsinki-2019, которая проходит в столице Финляндии с 22 по 24 октября 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, цель мероприятия - знакомство и обмен опытом с новейшими технологиями и пространственными данными, которые способствуют принятию правильных решений и нацелены на улучшение повседневной жизни каждого.

Представители системы Госкомимущества ознакомятся с перспективными направлениями в области развития пространственных данных и перспектив развития Inspire, опытом внедрения панъевропейских геосервисов, основанных на национальных сервисах, созданных на основе принципов.

В процессе взаимодействия с участниками конференции белорусскими участниками планируется получить сведения о практическом применении и построении геосервисов и порталов метаданных на основе принципов Inspire с целью выработки мнения, относительно возможности имплементации озвученных идей к белорусскому опыту.

Организаторы конференции Inspire Helsinki-2019 - Национальная земельная служба Финляндии, Министерство сельского и лесного хозяйства этой страны и Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии.