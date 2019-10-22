|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАДАСТРОВОГО АГЕНТСТВА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ В ХЕЛЬСИНКИ
14:02 22.10.2019
Представители Национального кадастрового агентства Госкомимущества принимают участие в конференции Inspire Helsinki-2019, которая проходит в столице Финляндии с 22 по 24 октября 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, цель мероприятия - знакомство и обмен опытом с новейшими технологиями и пространственными данными, которые способствуют принятию правильных решений и нацелены на улучшение повседневной жизни каждого.
Представители системы Госкомимущества ознакомятся с перспективными направлениями в области развития пространственных данных и перспектив развития Inspire, опытом внедрения панъевропейских геосервисов, основанных на национальных сервисах, созданных на основе принципов.
В процессе взаимодействия с участниками конференции белорусскими участниками планируется получить сведения о практическом применении и построении геосервисов и порталов метаданных на основе принципов Inspire с целью выработки мнения, относительно возможности имплементации озвученных идей к белорусскому опыту.
Организаторы конференции Inspire Helsinki-2019 - Национальная земельная служба Финляндии, Министерство сельского и лесного хозяйства этой страны и Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2019
Курсы в банках
на 22.10.2019
Конвертация в банках
на 22.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте