Основные направления сотрудничества в сфере туризма обсудили 21 октября в Минске заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной и делегация Свердловской области России во главе с заместителем министра инвестиций и развития Евгением Копеляном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, взаимные поездки организованных туристических групп проводятся уже не одно десятилетие. Налажены тесные контакты и партнерские отношения между общественными организациями, представителями туристического бизнеса. К примеру, между Республиканским союзом туристической индустрии (РСТИ) и Центром развития туризма Свердловской области подписано соглашение о сотрудничестве.

Представители РСТИ приняли участие в проведении Дней Беларуси на V международном туристском форуме «Большой Урал», который прошел в Екатеринбурге. В рамках форума обсуждены вопросы развития событийного, экологического, делового туризма, интеграции сферы туризма и гостеприимства в систему профессионального образования, состоялись заседания круглых столов, конференции и мастер-классы.

В свою очередь Центр развития Свердловской области принял участие в международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых» в Минске.

Во время переговоров с заместителем министра спорта и туризма состоялась презентация туристического потенциала Беларуси и Свердловской области.

«Несмотря на большое расстояние, нас очень многое объединяет: нерушимые связи между народами, героическая борьба с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, интеграционные отношения в суверенной истории»,- отметил М. Портной.

По его мнению, углублению взаимовыгодного сотрудничества должно способствовать установление прямых контактов между субъектами туристической деятельности: преград для этого не существует.

В переговорах со стороны Свердловской области приняли также участие: глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников и член Общественной палаты области Валерий Черкашин; с белорусской – начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Минспорта Лия Стома, генеральный директор туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист» Людмила Сеньковская, заместитель председателя правления РСТИ, заместитель директора ООО «БелАгроТрэвел» Дмитрий Морозов, представитель туроператора «Могилевоблтурист» Оксана Мякотникова.

Члены делегации принимают участие в заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области в рамках визита в нашу страну губернатора области Евгения Куйвашева.

Гости также посетили Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», где ознакомились с инфраструктурой, накопленным опытом проведения международных спортивных соревнований.