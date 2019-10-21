Беларусь заинтересована в углублении инвестиционного сотрудничества со Словакией, увеличении числа совместных предприятий. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович 21 октября на встрече со словацкой парламентской делегацией во главе с председателем конституционно-правового комитета, руководителем группы дружбы с Беларусью Национального совета Словакии Робертом Мадеем.

Михаил Мясникович обратил внимание на то, что белорусско-словацкий товарооборот растет, соблюден баланс торговли.

«Мы не ограничиваемся только ею. У нас развиваются инвестиционные проекты. А это общий бизнес, общие интересы», - отметил спикер.

Говоря об инвестиционных проектах, он выразил пожелание, чтобы их было больше, а стороны, по его словам, будут работать в этом направлении.

Спикер считает, что словацкие компании могли бы активнее приходить в Беларусь.

«Как член ЕАЭС она представляет собой хорошую площадку для выхода на евразийский рынок», - добавил руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, плодотворное сотрудничество налажено между послами, парламентскими группами дружбы двух стран. Идет активный обмен визитами, проводятся межрегиональные форумы и другие мероприятия.

По мнению Михаила Мясниковича, это говорит о высоком уровне доверия между двумя странами.

«Здесь у нас все безоблачно», - сказал он.

Немало уже сделано для развития межрегиональных контактов. Их перспективы Спикер оценивает как очень хорошие.

«Мы уверены, что наши отношения дружбы и сотрудничества будут и в дальнейшем развиваться на благо народов», - подчеркнул он.

В свою очередь Роберт Мадей подтвердил заинтересованность словацкой стороны в укреплении отношений с Беларусью и выразил уверенность в том, что позитивные тенденции сохранятся и после парламентских выборов, которые в Беларуси пройдут меньше чем через месяц, а в Словакии — в феврале 2020 г.