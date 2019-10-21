21-22 октября проходит визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Федеративную Республику Германия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время переговоров 21 октября главы белорусского внешнеполитического ведомства с его коллегой, Федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом обсужден широкий спектр вопросов белорусско-германских отношений, включая развитие политического диалога, а также торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Обе стороны, в частности, договорились проработать возможность создания специального консультационного формата для выработки стратегического видения и «дорожной карты» перспективного двустороннего взаимодействия в различных областях. Особое внимание было уделено проблематике исторического диалога и примирения в контексте реализации соответствующих договоренностей президентов Беларуси и Германии. В этой связи стороны с удовлетворением отметили успешное формирование совместной комиссии историков, которая должна приступить к своей работе в начале 2020 года.

Кроме того, В.Макей и Х.Маас обменялись мнениями по вопросам отношений Республики Беларусь и Европейского союза, региональной ситуации, включая процесс мирного урегулирования украинского кризиса, а также взаимодействия в рамках международных организаций. В этом плане министр иностранных дел Беларуси высказал надежду на активную поддержку Германией расширения сотрудничества Республики Беларусь с Евросоюзом, в том числе в отношении разработки и заключения базового соглашения, заверил в готовности белорусской стороны оказывать всяческое содействие проведению в Минске переговоров по Украине в «нормандском формате» и по линии Трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ, поддержал инициативу ФРГ о формировании «Альянса за мультилатерализм» в поддержку многосторонней дипломатии.

В Бундестаге ФРГ состоялась встреча В.Макея с председателем Комитета по международным делам Норбертом Реттгеном, в фокусе которой находились вопросы международной и региональной безопасности, трансатлантических отношений и европейского сотрудничества, общих вызовов для Беларуси и Германии, а также вариантов возможных совместных действий.

В Германском парламентском обществе глава внешнеполитического ведомства Беларуси также встретился с членами Германско-Белорусской парламентской группы Бундестага, в которую входят представители всех партийных фракций. Состоялся открытый и заинтересованный обмен мнениями относительно состояния белорусско-германских и белорусско-европейских отношений. Всеми участниками подчеркнута важная роль парламентского измерения двустороннего диалога и сотрудничества в их развитии.

В рамках встречи с исполнительным директором Восточного комитета – Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы Уте Кохловски-Каджая и представителями деловых кругов ФРГ детально обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, пути активизации взаимодействия белорусского и немецкого бизнеса. В.Макей, в частности, подчеркнул необходимость совместных усилий по дальнейшему увеличению товарооборота между двумя странами, а также акцентировал сравнительные преимущества Беларуси и возможности для германских инвесторов, в частности, в Индустриальном парке «Великий камень» и Парке высоких технологий.