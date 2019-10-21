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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУМАС ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ БЕЛАРУСИ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
09:10 22.10.2019

Беларусь готова развивать сотрудничество со Свердловской областью в сельском хозяйстве и строительстве. Об этом заявил 21 октября премьер-министр Сергей Румас на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Я посмотрел материалы встречи - это традиционные сектора, где мы можем поработать в промышленной кооперации, сельское хозяйство и строительство жилья. Эти три блока я хотел бы обсудить более подробно, - сказал Сергей Румас. - Беларусь в Свердловской области видит надежного партнера. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с одним из крупнейших промышленных центров Российской Федерации".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совминп, на встрече у главы государства была поставлена задача увеличивать товарооборот Беларуси и Свердловской области и превысить уровень 2012 года, когда он был максимальным - $580 млн.

"Глава государства округлил до $600 млн, поэтому, конечно, фронт работ для нас немаленький", - добавил премьер-министр.

"Многое обсуждалось на Совете делового сотрудничества, главой государства задачи были поставлены, поэтому хотелось бы конкретизировать эти задачи и понимать, над чем мы должны работать", - резюмировал Сергей Румас.

Евгений Куйвашев отметил, что с учетом подписанного соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и Беларусью до 2021 года открылись дополнительные возможности для взаимодействия.

"Это вопросы, связанные с углублением существующих направлений в сотрудничестве - машиностроение, сельское хозяйство. Дополнительно рассматриваем возможности углубления нашего сотрудничества в энергетике, IT", - добавил он.

"Мы понимаем, где можем расти, принести настоящую пользу нашим народам, бизнесу. Безусловно, такие перспективные проекты есть. Для нас эффективным примером промышленной кооперации является сотрудничество БелАЗа и Группы Синара", - сказал губернатор.
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