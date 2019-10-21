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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИГОРЬ ЛЯШЕНКО: БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОССТАНОВИТЬ ТОВАРООБОРОТ В $580 МЛН
16:34 21.10.2019
Беларусь предлагает Свердловской области России восстановить товарооборот в $580 млн. об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сегодня на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.
«Глава государства высказал пожелание вернуться к уровню товарооборота 2012 года. Мы понимаем, что действительно такой потенциал есть, мы здесь не зависим от нефтегазовых дел. У нас техническое, культурное направление – все открыто для взаимной кооперации. В 2012 году совместный товарооборот составил $580 млн, в последующие четыре года он по объективным и субъективным причинам снизился», – отметил Игорь Ляшенко.
По словам вице-премьера, итоги 2018 года можно признать удовлетворительными. Благодаря совместной работе, контактам на различном уровне Беларуси и Свердловской области удалось достигнуть товарооборота в $430 млн, за восемь месяцев текущего года его рост составил 9,6%.
Как сообщает Аппарат Совмина, для роста взаимного товарооборота Беларусь предлагает Свердловской области искать новые направления для сотрудничества, а также расширять кооперационные связи. Такие проекты есть уже в промышленности и энергетической сфере, их реализация будет продолжена.
Игорь Ляшенко считает перспективной для взаимодействия и строительную отрасль.
«Мы готовы предложить свои услуги по проектированию, строительству производственных, социальных спортивных объектов с использованием строительных и отделочных материалов белорусского производства», - добавил он. Белорусские специалисты готовы строить автомобильные дороги, мосты, мусороперерабатывающие комплексы.
Возможна реализация белорусской стороной в Свердловской области инфраструктурных проектов с применением мер государственной поддержки экспорта.
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