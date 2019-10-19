Александр Лукашенко 21 октября на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил расширить производственную кооперацию в машиностроительной отрасли.

"В уральском регионе мы работаем давно и успешно", - сказал Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, жители области хорошо знакомы с белорусскими продуктами питания, обувью, текстилем, бытовой техникой, мебелью.

"Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые мы используем в Беларуси, - отметил Александр Лукашенко. - Большой потенциал для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной отрасли. Например, "Белкоммунмаш" может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев, притом цены будут ниже по сравнению с российскими компаниями".

Интерес для Беларуси представляет организация сборки дизельных двигателей для самосвалов БелАЗ вместе с компанией "Синара - Транспортные машины".

"Для обновления подвижного состава города Екатеринбурга и области можем предложить широкий спектр пассажирской техники, включая такой инновационный и экологичный транспорт, как электробусы, - сказал Лукашенко. - У нас также есть наработки по созданию системы диспетчеризации регулярного городского транспортного сообщения".

Беларусь готова принять участие в обеспечении региона сельскохозяйственной, автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной техникой.

"Вы знаете, что Беларусь - это машиностроительная страна, и в любом сегменте мы имеем хорошие не просто наработки, но товары. У нас есть возможности для развития новых направлений сотрудничества, в том числе и в науке, сельском хозяйстве. В целях успешной реализации совместных проектов в этих перспективных сферах необходимо задействовать весь научно-технологический и кадровый потенциал", - продолжил Александр Лукашенко.

Он предложил инжиниринговые услуги белорусских специалистов при строительстве социальных объектов, автодорог, мостов, мусороперерабатывающих комплексов.

"Одним из направлений сотрудничества, естественно, важным для Свердловской области, несмотря на то, что это северный край, является сельское хозяйство. Мы имеем определенный опыт в этом плане", - подчеркнул Лукашенко.

В качестве примера он привел реализованный белорусскими специалистами масштабный проект на Сахалине.

Широкое поле для сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью есть в гуманитарной сфере.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь открыта для диалога по любым интересующим вопросам.

"Думаю, что в ближайшее время сможем превысить тот рекордный товарооборот примерно в $600 млн, который был в 2012 году", - сказал Лукашенко, выразив уверенность в том, что приезд губернатора будет способствовать развитию не только товарооборота, но и укреплению дружественных связей между Беларусью и Свердловской областью.

Евгений Куйвашев, в свою очередь, также обозначил заинтересованность в развитии производственной кооперации в машиностроении. По его словам, это особое направление для Свердловской области, ведь она является промышленным регионом.

"Мы активно развиваем наши компетенции в промышленности, энергетике. Для нас Беларусь является стратегическим партнером, - подчеркнул российский губернатор. - Уверен, что сегодняшняя встреча откроет перед нами новые горизонты сотрудничества".

В состав делегации Свердловской области вошли руководители законодательных органов и министерств, представители предприятий и делового сообщества, добавил Евгений Куйвашев.

"Мы привезли огромное количество наших промышленников и предпринимателей, которые провели предварительные переговоры с белорусскими партнерами по углублению сотрудничества. Отношения Свердловской области Российской Федерации и Беларуси всегда были примером искренней дружбы и движения навстречу друг другу", - заявил он.