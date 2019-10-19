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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВСЕМИРНЫЙ БАНК РЕКОМЕНДОВАЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЬ ДВУНАПРАВЛЕННУЮ СТРАТЕГИЮ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ В ЭКОНОМИКЕ
13:48 21.10.2019

Ход подготовки «Дорожной карты повышения эффективности национальной экономики» обсудили белорусская делегация во главе с министром экономики Дмитрием Крутым и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, во время встречи в Вашингтоне стороны отметили сближение позиций по большинству вопросов. Всемирный банк рекомендовал принять двунаправленную стратегию по снижению рисков в экономике, заключающуюся, во-первых, в приверженности жесткой бюджетной политике и сохранении текущей жесткой монетарной политики, и, во-вторых, в принятии мер по устранению структурных дисбалансов.

Дорожная карта направлена именно на структурную составляющую. Стороны согласовали подходы по укреплению стабильности финансового сектора, управлению государственными финансами и развитию финансового рынка, обсуждаются подходы по совершенствованию системы социальной защиты населения, тарифной политики на теплоснабжение и реформированию сектора государственных предприятий. Концептуальные разногласия с Всемирным банком у белорусской стороны отсутствуют, вместе с тем банк рекомендует более быстрый ход реализации предлагаемых мероприятий Дорожной карты.
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