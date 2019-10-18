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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛАТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАЗВИТИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С БЕЛАРУСЬЮ
12:51 21.10.2019

Латвия заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь Эйнарс Семанис в ходе визита в центральный офис ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 18 октября 2019 г.

По словам дипломата, тот факт, что БУТБ стала одной из первых организаций, которую он посетил после вступления в должность, свидетельствует о высокой заинтересованности латвийской стороны в увеличении биржевого товарооборота между нашими странами.

«Латвия и Беларусь связаны многовековыми узами добрососедства. Безусловно, это отражается на торгово-экономическом сотрудничестве между нашими странами, которое из года в год становится все крепче и плодотворнее. При этом биржа является эффективной платформой для взаимодействия латвийского и белорусского бизнеса, создавая благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонней торговли. Мы это очень ценим, и мой сегодняшний визит прямое тому подтверждение», – подчеркнул Эйнарс Семанис.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поблагодарил Э. Семаниса за поддержку и выразил надежду, что совместными усилиями биржа и посольство смогут существенно увеличить количество латвийских участников биржевых торгов.

«На сегодня Латвия находится на третьем месте после России и Литвы по количеству аккредитованных на бирже компаний и является одним из крупнейших покупателей белорусской лесопродукции. На долю латвийских участников торгов приходится 16% биржевого экспорта пиломатериалов и 20% щепы, а это десятки миллионов долларов. Вместе с тем имеется значительный потенциал для наращивания объемов торговли. Если брать лесопродукцию, то большие надежды мы возлагаем на топливные пеллеты, а по сельхозпродукции – на рапсовое масло. Эти товары востребованы на латвийском рынке», – отметил Александр Осмоловский.

Как сообщает сайт БУТБ, по итогам встречи достигнута договоренность об активизации сотрудничества, в том числе по обмену информацией и организации совместных мероприятий, направленных на популяризацию биржевой торговли среди представителей деловых кругов Беларуси и Латвии.
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