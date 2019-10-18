|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ НА 65 МЛН ЕВРО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
12:30 21.10.2019
Беларусь и Всемирный банк в первом полугодии 2020 года планируют подписать кредитное соглашение по проекту «Модернизация системы высшего образования» на общую сумму порядка 65 млн. евро. Такая информация прозвучала во время встречи в Вашингтоне белорусской делегации во главе с министром экономики Дмитрием Крутым с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, во время встречи Дмитрий Крутой и Сирил Мюллер обсудили ход подготовки новых инфраструктурных проектов на 2020 год.
Прорабатываются также инвестиционные проекты по повышению энергоэффективности социального сектора, модернизации государственных финансов, развитию транспортного потенциала, сферы здравоохранения и других приоритетных областях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2019
Курсы в банках
на 21.10.2019
Конвертация в банках
на 21.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте