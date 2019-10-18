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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ НА 65 МЛН ЕВРО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
12:30 21.10.2019

Беларусь и Всемирный банк в первом полугодии 2020 года планируют подписать кредитное соглашение по проекту «Модернизация системы высшего образования» на общую сумму порядка 65 млн. евро. Такая информация прозвучала во время встречи в Вашингтоне белорусской делегации во главе с министром экономики Дмитрием Крутым с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, во время встречи Дмитрий Крутой и Сирил Мюллер обсудили ход подготовки новых инфраструктурных проектов на 2020 год.

Прорабатываются также инвестиционные проекты по повышению энергоэффективности социального сектора, модернизации государственных финансов, развитию транспортного потенциала, сферы здравоохранения и других приоритетных областях.
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