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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РУМЫНИЮ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС ПОЧТИ В 2 РАЗА
11:19 21.10.2019

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Румынию за 8 месяцев 2019 года вырос почти в 2 раза составил $1,188 млн. такие цифры были озвучены на пятом заседании рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия, которое прошло в Минске 18 октября.

В основе экспортных поставок — лен, мука, лук, чеснок, соль, фрукты, орехи и рыба. Из Румынии импортируется кукуруза, хлеб, мучные кондитерские изделия, абрикосы, вишня, черешня, персики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в ходе встречи специалисты обсудили перспективы сотрудничества в области животноводства, семеноводства, аграрного образования и других направлений.

В частности, румынскую сторону заинтересовали успехи белорусского племенного животноводства: за время своего визита рабочая группа посетила ряд племенных хозяйств и отметила высокое качество проводимых селекционных работ. В свою очередь белорусской стороне интересен румынский опыт в овцеводстве и его применение для развития частных фермерских хозяйств.

На заседании также обсуждалось сотрудничество с Румынией и в плане поддержки при сертификации белорусских предприятий для поставок в Европейский союз. В настоящее время разрешения на экспорт в ЕС имеют такие белорусские молокоперерабатывающие организации, как СП «Санта Бремор», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Савушкин продукт» и производственные филиалы в Столине и Пинске, СООО «Морозпродукт», ОАО «Молочный мир».

Кроме того, отдельные предприятия имеют разрешения на экспорт иной сельхозпродукции.
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