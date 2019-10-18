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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АЛЕКСАНДР ТУРЧИН: БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАМЕРЕНЫ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ
10:36 21.10.2019
Беларусь и Россия намерены обменяться опытом развития цифровой медицины. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин по итогам состоявшейся 18 октября встречи в Москве с вице-премьером России Максимом Акимовым.
По его словам, сторонам есть чему поучиться друг у друга в сфере цифровой медицины.
"Мы договорились сделать белорусско-российскую научно-практическую конференцию по этой тематике, - сказал он. - Потому что есть интересные наработки и у нас, есть интересные наработки и в России".
Александр Турчин добавил, что сторонам необходимо выработать общие подходы в сфере цифровизации медицины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в Москве первый заместитель премьер-министра Беларуси посетил ситуационный центр департамента здравоохранения российской столицы, где в режиме реального времени с помощью цифровых технологий и видиосервисов отслеживается ситуация в поликлиниках города.
Кроме того, в программе визита посещение центра госуслуг "Мои документы" Тверского района Москвы, городского центра организации дорожного движения, а также телецентра "Останкино".
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