ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО 24-25 ОКТЯБРЯ ПОСЕТИТ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ КАЗАХСТАН
09:46 21.10.2019

Александр Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Нур-Султане он проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Они рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.

Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.

В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. В столице Казахстана запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2019
валюта курс
EUR 2.2680
USD 2.0388
RUB 3.1884
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2680 +0.0067
USD 2.0388 -0.0012
RUB 3.1884 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2680 2.2750
USD 2.0360 2.0400
RUB 3.1850 3.1890
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 71.0000 71.5000
USD/RUB 63.7000 64.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте