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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 24-25 ОКТЯБРЯ ПОСЕТИТ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ КАЗАХСТАН
09:46 21.10.2019
Александр Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Нур-Султане он проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Они рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.
Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.
В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. В столице Казахстана запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.
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