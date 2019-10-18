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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВСЕМИРНЫЙ БАНК ИНВЕСТИРУЕТ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ 270 МЛН ЕВРО
09:21 21.10.2019

Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси в 2019 году 270 млн евро. Такая цифра прозвучала во время встречи в Вашингтоне белорусской делегации во главе с министром экономики Дмитрием Крутым с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили текущий инвестиционный портфель Банка в Беларуси, который насчитывает 8 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 760 млн. евро.

К концу текущего года портфель расширится еще на один проект – «Расширение устойчивого энергопользования», который будет софинансироваться совместно с Европейским инвестиционным банком. Общий объем инвестиций составит 180 млн. евро. Проект предполагает инвестиции в расширение использования биомассы для централизованного теплоснабжения и тепловую модернизацию многоквартирных зданий, а также на оказание технической помощи для разработки соответствующей отраслевой политики.

Отметим, что в текущем году были подписаны кредитные соглашения по двум новым проектам. Одно предусматривает дополнительное финансирование проекта «Модернизация системы образования» на общую сумму 90 млн. евро, предполагающего капитальный ремонт 220 школ во всех регионах Беларуси и проведение следующего этапа исследований образовательных достижений учащихся.

Второй проект «Повышение эффективности коммунальных услуг» на сумму 90 млн. евро предполагает модернизацию 25 объектов водоснабжения и водоотведения, строительство трех региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержку процесса реформ в сфере ЖКХ, направленных на вовлечение в новый хозяйственный оборот всех видов отходов и вторичных материальных ресурсов.

Особенностью проектов является то, что включенные объекты расположены во всех областях Беларуси и являются социально значимыми для конкретных районов и населенных пунктов, что соответствует приоритету деятельности правительства по снижению межрегиональной дифференциации уровня и качества жизни населения.

В целом, кумулятивный объем финансирования Всемирного банка с момента начала его работы в стране (1992 г.) превысит 1,8 млрд. евро.
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