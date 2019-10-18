Беларусь готова участвовать в строительстве объектов и поставлять технику в Новгородскую область России. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 18 октября на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

«Отдельная тема – участие наших стройорганизаций в строительстве объектов на территории Новгородской области. Мы получили определенный опыт участия в тендерах в Калужской области, выстроили инструменты финансовой поддержки наших подрядных организаций. Мы готовы участвовать в ваших конкурсах, мы чувствуем конкурентоспособность наших подрядных организаций и поставщиков техники», – сказал Сергей Румас.

Белорусская сторона также не исключает выхода и на более значимые проекты, чем просто товарообменные отношения. В связи с этим премьер-министр поинтересовался, есть ли предложения по созданию совместных производств, по сборке техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, глава правительства также отметил, что Новгородская область динамично развивается и занимает высокие места в рейтингах регионов Российской федерации.

«Область активно строится, привлекает инвестиции. Все это создает хорошую почву, чтобы Новгородская область и Беларусь нашли взаимовыгодное приложение в совместных проектах, – считает Сергей Румас. – Беларуси есть что предложить: мы имеем развитое, конкурентное машиностроение, достигли больших успехов в области сельского хозяйства. Этот опыт и продукция, конечно, могут быть востребованы в Новгородской области».

«…как отметил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, конструктивно прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Новгородской области. Подготовлена программа действий, которую мы подпишем, и план мероприятий по ее выполнению на 2020-2022 годы», – добавил Сергей Румас.

Андрей Никитин уверен, что у Беларуси и Новгородской области есть база для сотрудничества, это взаимодействие нужно делать системным и расширять.

«Наиболее развитые отношения в области сельского хозяйства. Работа идет и в пищевой промышленности, с научными институтами в части семенного картофелеводства, племенного молочного скота, – отметил он. – Наши сельхозпроизводители сами «проголосовали» за белорусскую технику. По тем данным, которые коллеги дали, у нас более 50% сельхозтехники – белорусского производства, то есть люди выбирают ту продукцию, которая им представляется наиболее качественной и долговечной». Кроме того, есть хороший задел для сотрудничества в строительной сфере.