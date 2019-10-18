Взаимовыгодные точки сотрудничества определены на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Новгородской области Российской Федерации. В мероприятии приняли участие министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также представители министерств и организаций двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, белорусская сторона предложила новгородцам внедрить опыт инвестиционного строительства социальных объектов, возведения жилья и реализации инфраструктурных проектов с использованием кредитных ресурсов ОАО «Банк развития».

Как пояснил Дмитрий Микуленок, схема инвестиционного строительства проста: «Белорусская организация выступает заказчиком и подрядчиком. Строительство объекта финансируется за счет кредитных ресурсов «Банка развития». Российской стороне передается готовый объект, который выкупается за определенную заранее стоимость. Рисков для российской стороны никаких, для нас это также экономически выгодное сотрудничество».

Такие проекты уже реализованы в Калужской области. В этом российской регионе белорусские строители возвели две школы, вскоре будут сданы в эксплуатацию еще одна школа и два детских сада.

В свою очередь Андрей Никитин отметил, что, учитывая большой объем строительства в области, у местных генподрядчиков наблюдается определенный дефицит мощностей.

«Мы заинтересованы в новых хороших подрядчиках. Знаком качества белорусских строителей могут служить проекты, реализованные в Калужской области. Это серьезная гарантия. Возможно, и в Новгородской области появится «Белорусский квартал», - подчеркнул губернатор.

Во время заседания стороны договорились о создании рабочих подгрупп, которые выработают конкретные предложения по взаимодействию.

Визит в Беларусь губернатора Новгородской области России Андрея Никитина проходит 16-18 октября. Новгородская делегация посетит белорусские предприятия (ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский молочный завод № 1», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»), а также Национальную академию наук Беларуси, Парк высоких технологий и Белорусский государственныймузей истории Великой Отечественной войны.