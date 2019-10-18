В будущем предприятия Внутренней Монголии обязательно станут частью Китайско-белорусского индустриального парка. Об этом заявил председатель общества содействия международной торговли Внутренней Монголии (Китай) Цзинь Шэнжуй во время посещения 17 октября «Великого камня».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в парке, делегаты ознакомились с текущим положением развития «Великого камня», а также посетили центр обслуживания по принципу «Одна станция», где ознакомились с принципами обслуживания инвесторов.

Цзинь Шэнжуй также пообещал провести следующий визит в сопровождении предпринимателей из Внутренней Монголии.