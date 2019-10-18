Вопросы сотрудничества в области поставок карьерной, сельскохозяйственной и специальной техники, а также шинной и пищевой продукции обсуждались 16 октября на четвертом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области России.

«Мы по-прежнему уделяем большое внимание развитию сотрудничества на межрегиональном уровне. Приятно отметить, что торгово-экономическое сотрудничество с Иркутской областью имеет позитивную динамику. В текущем году увеличены поставки грузовых автомобилей, красок и лаков, прицепов и полуприцепов. В Иркутске открыты магазины, где представлена продукция ведущих белорусских производителей продуктов питания и товаров легкой промышленности», - сказал председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках рабочей группы также был подписан план мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области России и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2020-2022 годы.