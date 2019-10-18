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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
13:32 18.10.2019
По приглашению Государственного научно-проектного института «Уздаверлойиха» представители Проектного института Белгипрозем посетят Государственный научно-проектный институт «Уздаверлойиха» (Узбекистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в ходе визита белорусские и узбекские землеустроители обменяются опытом в сфере управления земельными ресурсами, развития геоинформационных технологий, использования данных дистанционного наблюдения земли для целей землеустройства.
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