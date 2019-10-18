МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

13:32 18.10.2019 По приглашению Государственного научно-проектного института «Уздаверлойиха» представители Проектного института Белгипрозем посетят Государственный научно-проектный институт «Уздаверлойиха» (Узбекистан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в ходе визита белорусские и узбекские землеустроители обменяются опытом в сфере управления земельными ресурсами, развития геоинформационных технологий, использования данных дистанционного наблюдения земли для целей землеустройства.