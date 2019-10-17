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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧЕНЫЕ БГУ ПЛАНИРУЮТ ПРИМЕНИТЬ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ СОЗДАНИЯ БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ ЮНЕСКО В БЕЛОРУССКОЙ ПРАКТИКЕ
12:07 18.10.2019

Ученые БГУ планируют применить опыт разработки и внедрения научных концепций создания биосферных резерватов ЮНЕСКО в белорусской практике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в первую очередь речь идет о преобразовании природоохранной трансграничной территории заказников «Красный Бор» и «Освейский», а также российского национального парка «Себежский» в биосферный трансграничный резерват ЮНЕСКО, соответствующий мировым стандартам.

Знакомство с передовыми технологиями организации и функционирования биосферных резерватов ЮНЕСКО состоялось в рамках научной стажировки сотрудников факультета географии и геоинформатики Савелия Кузьмина и Александра Демидова, а также биологического факультета Виталия Сахвона и Максима Джуса в биосферный резерват ЮНЕСКО Блисгау (Федеральная земля Саар, Германия).

Отличительная особенность биосферных резерватов ЮНЕСКО от «классических» природоохранных территорий заключается не только в их фокусировании на охрану ландшафтного и биологического разнообразия, но и в использовании их природного потенциала для устойчивого социально-экономического развития региона.

Во время прохождения стажировки сотрудники БГУ изучили опыт разработки и внедрения научных концепций создания биосферных резерватов ЮНЕСКО, ознакомились с процессом охраны отдельных видов животного и растительного мира, а также с мероприятиями по сохранению ландшафтного разнообразия и программами мониторинга состояния объектов окружающей среды, ведения адаптивного землепользования, экологического просвещения населения и экологического туризма.

Программа стажировки включала также участие в дискуссионных семинарах, полевые выезды на территории биосферного резервата, посещение административных учреждений, ответственных за реализацию мероприятий, направленных на эффективное функционирование биосферного резервата ЮНЕСКО Bliesgau.

Научная стажировка организована в рамках программы Европейского Союза MOST (программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов, направленной на расширение контактов между гражданами Беларуси и ЕС с целью обмена передовым опытом и улучшения взаимопонимания).

СПРАВКА: Биосферный резерват – это особый участок наземных, морских или прибрежных экосистем, учрежденный для тестирования и демонстрации подходов к комплексному устойчивому управлению ресурсами в гармоничном сочетании с сохранением биоразнообразия. Биосферные резерваты являются «площадками, где наука служит интересам устойчивого развития», т.е. особыми территориями для применения междисциплинарных подходов с целью понимания изменений и взаимодействий между социальными и экологическими системами, а также управления ими, включая предотвращение конфликтов и рациональное использование биоразнообразия.

Статус биосферного резервата присваивается Программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» по предложению национальных правительств. При этом биосферные резерваты остаются под суверенной юрисдикцией государств, в которых они находятся.
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