В Минске 17 октября состоялось 82-е заседание Совета командующих Пограничными войсками СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, в пфоруме приняли участие делегации 9 пограничных ведомств государств – участников СНГ, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками и руководители взаимодействующих компетентных органов Содружества.

Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо в своем докладе ознакомил коллег с обстановкой на внешних границах государств – участников СНГ и тенденциями ее развития.

В ходе работы члены Совета командующих проанализировали обстановку, складывающуюся на внешних границах государств – участников СНГ, отметили необходимость дальнейшего наращивания усилий в совместной деятельности по нейтрализации угроз пограничной безопасности, подвели итоги своей деятельности за 2019 год и определили приоритетные задачи на очередной период.

Первый заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Игорь Буткевич проинформировал о ходе подготовки совместной специальной пограничной операции «Запад-2020». Решением Совета командующих Пограничными войсками утвержден план проведения операции на очередной год.

Руководители пограничных ведомств также рассмотрели ход выполнения Программы сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016-2020 годы и Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По итогам заседания принято 16 решений.

В период проведения мероприятий Совета командующих Пограничными войсками состоялось заседание временного рабочего органа СКПВ – Координационного совета по науке и образованию, на котором были рассмотрены результаты и ход выполнения 6 совместных научных работ, а также потребности и предложения пограничных ведомств государств – участников СНГ в проведении совместных научных исследований и подготовке руководящих кадров пограничного профиля.

Одновременно под эгидой Совета командующих Пограничными войсками в Бресте состоялось заседание Координационного совета Международного Союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы, в ходе которого были определены основные направления развития пограничного ветеранского движения на пространстве Содружества на среднесрочную перспективу.

Очередное заседание Совета командующих запланировано в первом полугодии 2020 года в Армении.