В Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП) 17 октября прошла встреча с представителями корейских компаний DOHWA и SINTECH, в ходе которой стороны обсудили возможности реализации инвестиционного проекта в сфере работы с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, на прошедшей встрече, которую возглавил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, белорусская сторона представила инвестиционный потенциал, условия ведения бизнеса, а также рассказала о возможностях реализации проекта в сфере переработки отходов. К представителям НАИП на встрече также присоединились специалисты Министерства энергетики, «Белкоммунпроекта» и «Оператор ВМР».

Представители корейских компаний представили свои работы, рассказали о богатом опыте и передовых технологиях развития мусоропереработки в Корее.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем рассмотрении возможностей реализации проекта корейских компаний.