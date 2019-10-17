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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ НАМЕРЕВАЕТСЯ ПОСТРОИТЬ МУСОРОСЖИГАЮЩИЙ ЗАВОД В БЕЛАРУСИ
09:55 18.10.2019
В Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП) 17 октября прошла встреча с представителями корейских компаний DOHWA и SINTECH, в ходе которой стороны обсудили возможности реализации инвестиционного проекта в сфере работы с твердыми коммунальными отходами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, на прошедшей встрече, которую возглавил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, белорусская сторона представила инвестиционный потенциал, условия ведения бизнеса, а также рассказала о возможностях реализации проекта в сфере переработки отходов. К представителям НАИП на встрече также присоединились специалисты Министерства энергетики, «Белкоммунпроекта» и «Оператор ВМР».
Представители корейских компаний представили свои работы, рассказали о богатом опыте и передовых технологиях развития мусоропереработки в Корее.
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем рассмотрении возможностей реализации проекта корейских компаний.
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