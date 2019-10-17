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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ МВД БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ИНТЕРПОЛА В САНТЬЯГО
09:10 18.10.2019

Делегация МВД Беларуси во главе с vинистром внутренних дел генерал-майором милиции Юрием Караевым принимает участие в 88-й сессии Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции – Интерпола, которая проходит в Сантьяго (Чили) с 15 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, ежегодный форум собрал порядка 900 представителей из 162 стран, в том числе более 70 глав полиции и министров из государств-членов Интерпола, а также наблюдателей от ведущих международных организаций – ООН, ОБСЕ и других.

На четырехдневной конференции рассматриваются вопросы противостояния при оперативной поддержке Интерпола трансграничному криминалу, усиления на национальном и региональном уровнях борьбы с терроризмом, организованной преступностью и киберпреступностью. В частности, делегаты обсуждают передовые методы и инструменты противодействия постоянно растущему компьютерному криминалу в контексте угроз экстремистского характера, которые являются серьезным вызовом для безопасности всех государств в информационной сфере.

Ожидается, что по итогам дискуссий будут приняты резолюции, которые определят основные направления деятельности организации на ближайшие годы.

В рамках мероприятия состоялись выборы главы всемирного полицейского органа. Генеральная Ассамблея Интерпола единогласно проголосовала за назначение Юргена Штока на второй срок генеральным секретарем организации.

Помимо участия в основных заседаниях ассамблеи, белорусская делегация провела ряд двусторонних встреч. Актуальные вопросы сотрудничества в борьбе с международной преступностью обсуждались с президентом Интерпола Кимом Чон Яном, начальником полиции Чили (PDI) Гектором Эспинозой, вице-премьером – министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем и руководством делегации КНР.

Также состоялась отдельная встреча всех руководителей делегаций в ранге министров или начальников полиций с руководством Интерпола.

Интерпол объединяет органы полиции (милиции) 194 государств. Беларусь стала членом организации 4 октября 1993 года. Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции – Интерпола собирается на сессии один раз в год. Она представляет собой верховный руководящий орган и принимает все основные решения по вопросам стратегии, ресурсов, необходимых для международного сотрудничества, методов работы, финансов и программы действий. Контроль за исполнением решений ассамблеи осуществляет Исполнительный комитет. В его состав входят тринадцать человек, которые избираются Генеральной ассамблеей из числа делегатов стран-членов Интерпола.
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