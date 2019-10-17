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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ И ЛАВРОВ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
15:13 17.10.2019
17 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, контакты между министерствами иностранных дел и актуальное развитие ситуации в регионах с повышенной напряженностью.
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