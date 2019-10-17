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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ГУБЕРНАТОРУ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРИТЬ КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ С БЕЛАРУСЬЮ
14:18 17.10.2019
Александр Лукашенко во время встречи 17 октября с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным предложил по-новому взглянуть на перспективы развития двустороннего сотрудничества и расширить кооперационные связи с Беларусью.
"Такой визит - это очень хорошая возможность познакомиться с Беларусью. Оценить ее экономический, производственный потенциал, вообще по-новому взглянуть на перспективы развития двустороннего сотрудничества. Личное участие губернаторов в налаживании отношений - это краеугольный камень. Если губернатор заинтересован, значит, дела будут улучшаться. Очень важно, что ваша область и Беларусь заинтересованы не только в развитии простой торговли, а в расширении кооперационных связей", - сказал Александр Лукашенко, отметив, что Андрей Никитин впервые посещает Беларусь.
Он констатировал, что большое внимание уделяет сотрудничеству Беларуси с регионами России.
"В Москве некоторых (а может быть, многих) настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов страны. Здесь нет никакой конспиралогии. Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси - тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить".
Новгородская область является одним из самых близких для Беларуси субъектов Российской Федерации.
"У нас всегда были добрые отношения. Пускай не заоблачный товарооборот, около $100 млн, но есть над чем работать, как говорят спортсмены", - отметил Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Беларусь закупает в Новгородской области арматурную продукцию, химические компоненты, пиломатериалы и керамику. А со своей стороны готова предложить продукцию сельского хозяйства, машиностроения, строительные услуги.
Александр Лукашенко упомянул, что ранее неоднократно предлагал российским губернаторам взаимодействие в развитии сельского хозяйства, в частности поставки семян и племенного скота. Ведь обеспеченность людей продовольствием, товарами первой необходимости является залогом стабильности в государстве.
"Мы знаем, что элементарно нужно накормить и одеть людей. Тогда не развалится ни Россия, ни Беларусь", - сказал он.
Лукашенко напомнил, что в Советском Союзе руководители были далеки от подобного рода проблем, что стало одной из причин развала государства: "Космос, ружье новое изобрести - да. А заниматься жизнью людей никто не хотел".
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