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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВСТРИЙСКОМУ БИЗНЕСУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ»
12:15 17.10.2019
Представители СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» 16 октября провели переговоры с австрийскими компаниями в Зальцбурге (Австрия).
Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», в рамках В2В-переговоров «Великий камень» предложил австрийскому бизнесу готовую индустриальную площадку и лучший преференциальный режим для локализации производств со свободным доступом выпускаемой продукции во все страны ЕАЭС.
Мероприятие организовано компанией SCHNEIDER GROUP на крупнейшем машиностроительном предприятии в Австрии PALFINGER AG при поддержке RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL и QUEHENBERGER LOGISTICS. Целевая аудитория - австрийские компании, заинтересованные в развитии бизнеса и продвижении своей продукции на Евразийском рынке.
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» продолжит проведение мероприятий по продвижению индустриального парка «Великий камень» в Европе. Следующее планируется в Польше.
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