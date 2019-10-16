Представители СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» 16 октября провели переговоры с австрийскими компаниями в Зальцбурге (Австрия).

Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», в рамках В2В-переговоров «Великий камень» предложил австрийскому бизнесу готовую индустриальную площадку и лучший преференциальный режим для локализации производств со свободным доступом выпускаемой продукции во все страны ЕАЭС.

Мероприятие организовано компанией SCHNEIDER GROUP на крупнейшем машиностроительном предприятии в Австрии PALFINGER AG при поддержке RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL и QUEHENBERGER LOGISTICS. Целевая аудитория - австрийские компании, заинтересованные в развитии бизнеса и продвижении своей продукции на Евразийском рынке.

СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» продолжит проведение мероприятий по продвижению индустриального парка «Великий камень» в Европе. Следующее планируется в Польше.