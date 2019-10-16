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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ БУДЕТ ГОТОВИТЬ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ
10:31 17.10.2019
Меморандум о взаимопонимании подписан между БГУ и Республиканской высшей школой бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни (Узбекистан). Свои подписи под документом поставили руководители этих учреждений Андрей Король и Рустам Абдураупов соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, сотрудничество предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на подготовку специалистов в области цифровых технологий и ИКТ, блокчейн-технологий. Планируется разработка партнерских образовательных программ, организация различных мероприятий, обмен преподавателями и молодыми учеными.
Церемония подписания состоялась во время посещения БГУ Рустамом Абдурауповым. Во время официальной встречи с ректором БГУ были обсуждены вопросы взаимодействия по реализации обозначенных договоренностей. Рустам Абдураупов выразил заинтересованность в имеющемся опыте белорусского вуза в подготовке специалистов в сфере цифровой трансформации и развития цифровой экономики. Потребность в таких кадрах обусловлена реализацией инициативы «Цифровой Узбекистан-2030», направленной на активное внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в экономику страны.
В рамках визита в БГУ Рустам Абдураупов посетил также Институт бизнеса, где ознакомился с системой переподготовки и повышения квалификации в сфере бизнес-образования, встретился с администрацией и студентами программы магистратуры MBA. Гостю была презентована уникальная программа магистратуры «Проектирование сложных интегрированных систем», направленная на подготовку элиты IT-отрасли.
Республиканская высшая школа бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления при президенте Республики Узбекистана основана в 2001 году. Учебное заведение создано с целью кардинального совершенствования системы подготовки и повышения профессионального уровня специалистов в области корпоративного и проектного управления в соответствии с международными стандартами. Высшая школа бизнеса и управления является ведущим в стране образовательным учреждением по подготовке руководящих кадров для органов хозяйственного управления, акционерных обществ и других субъектов предпринимательства. Является единственным государственным образовательным учреждением по реализации образовательной программы МВА.
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