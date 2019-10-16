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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И НАТО В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:07 17.10.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 16 октября принял участие в открытии информационного дня программы НАТО «Наука ради мира и безопасности», организованном Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальной академией наук Беларуси при содействии Министерства иностранных дел.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках мероприятия Андрей Дапкюнас встретился с заместителем енерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, возглавлявшим делегацию Североатлантического альянса на информационном дне в Минске.

Собеседники отметили постепенную тенденцию улучшения отношений Беларуси и НАТО, обсудили вопросы развития сотрудничества Беларуси со странами-членами и партнерами НАТО в различных областях, в том числе в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, включая терроризм.

А. Дапкюнас подчеркнул готовность белорусской стороны к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе.

Заместитель министра проинформировал А. Миссироли об итогах международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом посредством инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий», которая состоялась в Минске 3-4 сентября 2019 г. Белорусский дипломат привлек внимание собеседника к инициативам Беларуси о создании «пояса цифрового добрососедства», а также разработке декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, отметив, что предложения белорусской стороны направлены на снижение конфронтации, восстановление доверия и укрепление дружественных связей между странами.

СПРАВКА: Программа «Наука ради мира и безопасности» (ПНМБ) представляет собой инструмент НАТО, который ставит своей целью содействие развитию сотрудничества и диалога со всеми партнерами на основе научных исследований, инноваций, обмена опытом. В рамках программы обеспечивается финансирование и экспертная поддержка исследований в сфере безопасности, которые проводятся совместно государством-членом альянса и страной-партнером. За время своего существования в рамках ПНМБ сформирована широкая международная сеть, состоящая из представителей научного и экспертного сообществ государств-членов НАТО и стран-партнеров. Ежегодно в рамках мероприятий программы принимают участие около 2000 экспертов. Беларусь участвует в этой программе с 1992 года.
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