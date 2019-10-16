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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ ПОСТАВИТ 77 САМОСВАЛОВ В ИНДИЮ
18:03 16.10.2019
ОАО «БЕЛАЗ» 15 октября подписало контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 метрических тонн с индийской компанией Coal India Limited – крупнейшей угледобывающей компанией мира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «БЕЛАЗы» будут работать на открытом угольном карьере Gevra. В рамках реализации проекта планируется также открытие современного сервисного центра в непосредственной близости от карьера.
Первые партии карьерных самосвалов будут отгружены в ноябре и декабре 2019 года.
О победе в тендере на поставку крупной партии карьерных самосвалов БЕЛАЗ заявил в начале 2019 года и подписание контракта стало логическим его завершением. Согласно достигнутым договоренностям, БЕЛАЗ будет осуществлять также поставку запчастей и сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации техники.
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