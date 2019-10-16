Условия участия и правила финансирования программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» – важный и подходящий инструмент международного сотрудничества для белорусских ученых. Об этом заявил сегодня на открытии информационного дня программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Щербаков.

По его словам, совместное мероприятие позволит обозначить перспективные направления сотрудничества между белорусскими исследователями и их партнерами в странах-членах и странах-партнерах НАТО.

«В Беларуси зарубежные источники составляют порядка 15% от внутренних валовых расходов на науку. Часть этих средств поступает через участие в международных, прежде всего, европейских научных программах. Безусловно, мы заинтересованы в расширении и углублении международного научно-технического сотрудничества и его качественной и количественной диверсификации, в создании для белорусских ученых таких же возможностей международной кооперации, какие имеются у их западных и восточных коллег. Полагаем, что и в программе «Наука ради мира и безопасности» у белорусских ученых есть определенные перспективы», - сказал он.

С. Щербаков также отметил, что договорная база Беларуси в сфере науки и технологий охватывает почти 50 стран мира, из них 20 – в Европе. В рамках этих договоров только за прошлый и текущий годы ГКНТ организовал конкурсы совместных проектов с 18 странами (Азербайджан, Армения, Вьетнам, Германия, Израиль, Индия, Казахстан, Корея, Китай, Литва, Латвия, Молдова, Сербия, Словакия, Пакистан, Турция, Узбекистан, Украина), до конца 2019 года планируется объявить конкурсы проектов с Грузией и Индонезией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» - старейшая программа международного сотрудничества, перешагнувшая в прошлом году 60-летний рубеж, финансирует научные проекты и мероприятия с участием научных организаций и университетов из государств – членов и партнеров Альянса по следующим направлениям: борьба с терроризмом, энергетическая безопасность, киберзащита, радиационная химическая и биологическая защита, экологическая безопасность. Начиная с 1992 года, белорусские ученые приняли участие в 11 научных проектах и 25 мероприятиях программы (конференциях, школах, семинарах) совместно с учеными из 42 стран. В основном, это проекты в области фундаментальных и прикладных исследований, результаты которых могут трансформироваться в новые технологии для обеспечения безопасности и радиационной, химической и биологической защиты. В настоящее время с участием представителей Беларуси выполняется два проекта, оба – с партнерами из США.

В информационном дне программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» участвует более 70 отечественных и зарубежных ученых, экспертов и представителей республиканских органов государственного управления. Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальная академия наук Беларуси при содействии Министерства иностранных дел Беларуси.