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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
16:35 16.10.2019
Посол Беларуси Вячеслав Бескостый обсудил с высокопоставленными чиновниками Туркменистана актуальные вопросы белорусско-туркменского взаимодействия в рамках международной выставки «Основные направления развития промышленной отрасли Туркменистана», которая проходит в эти дни в Ашхабаде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Туркменистане, встречи прошли 15 октября с заместителем Кабинета министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, зампредседателя Кабинета министров Байрамгельди Овезовым и Чары Гылыджовым, а также председателем союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александром Дадаевым.
На выставке представлен совместный стенд белорусских производителей техники МАЗ и МТЗ.
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