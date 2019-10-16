Посол Беларуси Вячеслав Бескостый обсудил с высокопоставленными чиновниками Туркменистана актуальные вопросы белорусско-туркменского взаимодействия в рамках международной выставки «Основные направления развития промышленной отрасли Туркменистана», которая проходит в эти дни в Ашхабаде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Туркменистане, встречи прошли 15 октября с заместителем Кабинета министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, зампредседателя Кабинета министров Байрамгельди Овезовым и Чары Гылыджовым, а также председателем союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александром Дадаевым.

На выставке представлен совместный стенд белорусских производителей техники МАЗ и МТЗ.