Белорусско-турецкий региональный форум с участием делегации города Эскишехир прошел 15 октября в Гродно.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», глава администрации СЭЗ Сергей Ткаченко на открытии форума презентовал проект по созданию индустриального парка для турецких инвестиций, потенциал производственной кооперации с действующими резидентами СЭЗ «Гродноинвест».

Мэр Эскишехира Ылмаз Буюкершен и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой рассказали о перспективах белорусско-турецких региональных деловых отношений и о взаимных интересах в экономической сфере.

Глава Промышленной палаты Эскишехира Джелалеттин Кешикбаш и председатель Гродненского отделения БелТПП Мечислав Костюк представили белорусских и турецких участников форума, рассказали о деятельности торговых палат. Джелалеттин Кешикбаш представил инвестиционный и промышленный потенциал Эскишехира.

По итогам пленарной части форума было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией СЭЗ «Гродноинвест» и Промышленной палатой Эскишехира по формированию условий для развития инвестиционной, торгово-экономической, туристической и информационной деятельности.

В рамках форума состоялась контактно-кооперационная биржа, в которой приняло участие свыше 50 белорусских и турецких компаний в сфере машиностроения и производства автокомпонентов, химической, текстильной и пищевой отраслях, мебельного производства и др.

Делегация деловых кругов Эскишехира посетила инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест». Были осмотрены свободные земельные участки и производственные площади, производства предприятий-резидентов СЭЗ СООО «Конте Спа», ОАО «Белкард», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ».

В СЭЗ «Гродноинвест» успешно работает компания с турецким капиталом «Европластекс Инвест». Она реализует проект по созданию вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее. Интерес взаимного сотрудничества отражается в динамике развития товарооборота между резидентами СЭЗ и Турцией. В 2018 году он превысил 10 млн долларов США, что в 2,7 раза больше по сравнению с 2017 годом.

Белорусские компании поставляют в Турцию химические продукты, мебель и изделия деревообработки. Из Турции поставляются продукты из пластмасс, хлопок и трикотаж, металлоконструкции, машины и оборудование. Одними из лидеров по экспорту среди резидентов СЭЗ являются СП ЗАО «Биган», который недавно получил сертификат «Халяль», и ОАО «Лакокраска».